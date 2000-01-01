Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Попытка наезда на толпу у мечети в Париже 30.06 08:30   MIGnews.com

Попытка наезда на толпу у мечети в Париже

В Париже задержали подозреваемого в попытке наезда на автомобиле на толпу людей возле мечети в районе Кретей. Инцидент произошел в четверг вечером, 29 июня.

По данным правоохранительных органов в результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что 43-летнему мужчине помешали барьеры, установленные у мечети. После подозреваемый повторил попытку, но автомобиль застрял между тротуаром и проезжей частью, после чего его заблокировали другие водители.
Злоумышленник скрылся с места преступления и был задержан полицией у себя дома.

Мужчина армянского происхождения, совершивший неудачный наезд, заявил, что хотел отомстить за нападения джихадистов, произошедшие в последние годы. В частности, за теракты в концертном зале Bataclan и на Елисейских Полях, как сообщает издание Parisien.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:02
"Конец израильской оккупации – ключ к победе над ISIS"
08:11
Знаменитая теннисистка стала виновницей смертельного ДТП
05:18
Рейтинг самых безопасных автомобилей для новичков
04:23
Раскрыт секрет размножения туберкулезной палочки
03:55
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
01:39
Беременная Серена Уильямс снялась полностью обнаженной
23:24
Минобороны РФ: новый авианосец Британии – "удобная цель"
22:32
Возлюбленная Роналду находится на пятом месяце беременности
21:55
Нетаниягу вылетает во Францию на похороны Гельмута Коля
21:40
В Пакистане обрушилась кабина канатной дороги. Есть жертвы
20:57
СБ ООН осудил боевые действия Сирии на границе с Израилем
19:51
Премьер Ирака: "лживому" ISIS пришел конец
19:27
Глава МИД РФ встретился с председателем Кнессета
18:57
Израильский дрон потерпел крушение над Бейт Лехем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus