30.06 08:30 MIGnews.com

Попытка наезда на толпу у мечети в Париже

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В Париже задержали подозреваемого в попытке наезда на автомобиле на толпу людей возле мечети в районе Кретей. Инцидент произошел в четверг вечером, 29 июня.По данным правоохранительных органов в результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что 43-летнему мужчине помешали барьеры, установленные у мечети. После подозреваемый повторил попытку, но автомобиль застрял между тротуаром и проезжей частью, после чего его заблокировали другие водители.Злоумышленник скрылся с места преступления и был задержан полицией у себя дома.Мужчина армянского происхождения, совершивший неудачный наезд, заявил, что хотел отомстить за нападения джихадистов, произошедшие в последние годы. В частности, за теракты в концертном зале Bataclan и на Елисейских Полях, как сообщает издание Parisien.