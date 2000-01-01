Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Со вторых рук: иерусалимская семья управляла сетью борделей 30.07 12:22   MIGnews.com

Со вторых рук: иерусалимская семья управляла сетью борделей

Против трех членов одной семьи в Иерусалиме выдвинуты обвинения в сводничестве и управлении сетью публичных домов.

Семья рекламировала предлагаемые ею услуги на различных интернет-сайтах, в том числе , популярном портале Яд Шния (со вторых рук).

Бордели были открыты в нескольких снятых в разных частях города квартирах.

Ален Левински, его жена Сиван Лев и ее мать Ирина Шципинин содержали бордели на улицах Исланд, Коста-Рика и Яффо в августе 2016- январе 2017 годов.

Обвиняемые нанимали женщин для работы в борделях через интернет-сайты, предлагающие сексуальные услуги или рекламирующие рабочие места.

Объявления об услугах проституток в организованных миим борделях публиковались на сайтах Яд Шния и Секс Адир.

Еще одним обвиняемым по делу стал обитатель Бейт Джала, склонивший жаловавшуюся на тяжелую экономическую ситуацию соседку к проституции. Позднее он получал часть заработанных соседкой на проституции денег.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:37
В Констанц атаковал иракец с автоматом, но это не терроризм
11:27
Расстрел в германском ночном клубе
11:19
Либерман обрушился на "убогих" Битана и Регев
10:37
"Иордания предотвращает иудаизацию Иерусалима"
09:47
Полиция: за беспорядками в Яффо - Исламское Движение
09:36
Корея: подготовка к наихудшему сценарию
09:11
Эхуд Барак назвал правительство "шайкой клоунов"
08:47
Палестинский премьер: мы здесь суверены
08:01
Ночной рейд в доме террориста, убившего семью Хенкин
07:46
Раед Салах: Израиль планирует мою ликвидацию
06:35
Египет: смертный приговор восьми террористам
05:14
В Швейцарии открылся подвесной мост длиной в полкилометра
04:21
Джордж Клуни будет судиться с папарацци за фото детей
03:57
Ученые научились замедлять старение мышей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus