30.07 12:22 MIGnews.com

Со вторых рук: иерусалимская семья управляла сетью борделей

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Против трех членов одной семьи в Иерусалиме выдвинуты обвинения в сводничестве и управлении сетью публичных домов.Семья рекламировала предлагаемые ею услуги на различных интернет-сайтах, в том числе , популярном портале Яд Шния (со вторых рук).Бордели были открыты в нескольких снятых в разных частях города квартирах.Ален Левински, его жена Сиван Лев и ее мать Ирина Шципинин содержали бордели на улицах Исланд, Коста-Рика и Яффо в августе 2016- январе 2017 годов.Обвиняемые нанимали женщин для работы в борделях через интернет-сайты, предлагающие сексуальные услуги или рекламирующие рабочие места.Объявления об услугах проституток в организованных миим борделях публиковались на сайтах Яд Шния и Секс Адир.Еще одним обвиняемым по делу стал обитатель Бейт Джала, склонивший жаловавшуюся на тяжелую экономическую ситуацию соседку к проституции. Позднее он получал часть заработанных соседкой на проституции денег.