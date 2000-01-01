30.07 12:37 MIGnews.com

В Констанц атаковал иракец с автоматом, но это не терроризм

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Полиция Германии заявила, что расстрел на дискотеке в Констанц “не был террористическим актом”.Нападавший, убитый в перестрелке с полицией, идентифицирован как гражданин Ирака. Полиция заявила, что нападавший не был беженцем и не просил предоставления статуса беженца. Известно, что он прожил в Германии больше десяти лет.В ходе нападения на дискотеку было применено автоматическое оружие. Один из раненых - охранник ночного клуба, пытавшийся остановить нападавшего.О мотивах инцидента ничего не сообщается.