В Констанц атаковал иракец с автоматом, но это не терроризм
Полиция Германии заявила, что расстрел на дискотеке в Констанц “не был террористическим актом”.
Нападавший, убитый в перестрелке с полицией, идентифицирован как гражданин Ирака. Полиция заявила, что нападавший не был беженцем и не просил предоставления статуса беженца. Известно, что он прожил в Германии больше десяти лет.
В ходе нападения на дискотеку было применено автоматическое оружие. Один из раненых - охранник ночного клуба, пытавшийся остановить нападавшего.