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30.07 12:37   MIGnews.com

В Констанц атаковал иракец с автоматом, но это не терроризм

Полиция Германии заявила, что расстрел на дискотеке в Констанц “не был террористическим актом”.

Нападавший, убитый в перестрелке с полицией, идентифицирован как гражданин Ирака. Полиция заявила, что нападавший не был беженцем и не просил предоставления статуса беженца. Известно, что он прожил в Германии больше десяти лет.

В ходе нападения на дискотеку было применено автоматическое оружие. Один из раненых - охранник ночного клуба, пытавшийся остановить нападавшего.

О мотивах инцидента ничего не сообщается.
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