30.07 14:59 MIGnews.com

Хайфа: Мужчину ограбили, убили и сожгли

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Полиция Хайфы раскрыла обстоятельства убийства 56-летнего мужчины три недели назад.Три недели назад на улице Сиркин сгорела квартира . В ней был обнаружен обгоревший труп мужчины. Уже на этом этапе полицейские заподозрили неладное - огонь был слишком силен, и они подозревали, что речь идет об умышленном поджоге.Собрав достаточно доказательств, полиция арестовала молодую чету, проживавшую в том же здании. Супруги ограбили мужчину, а после того, как ограбление пошло не по плану, убили его. После этого они устроили взрыв и пожар в квартире, чтобы замести следы.Адвокат Борим Шерман, представляющий интересы обвиняемой молодой женщины говорит: “Это - молодая женщина без криминального прошлого. Она страдала от насилия в семье, и она уже подала на него жалобу. Она полностью сотрудничает со следствием и уже сейчас ясно, что ее роль в этом убийстве была минимальной”.