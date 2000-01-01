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YouTube 30.07 15:22   MIGnews.com

В Австралии предотвратили теракт в самолете

Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет.

Об этом сообщил премьер-министр Малкольм Тернбулл в воскресенье, 30 июля.

"Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - цитирует Би Би Си слова главы австралийского правительства.

В свете событий во всех аэропортах страны были введены дополнительные меры безопасности.

Кроме того, в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых.

Предположительно, арестованные были связаны с "исламистским" заговором, заявил комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.
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