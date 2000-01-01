30.07 15:22 MIGnews.com

В Австралии предотвратили теракт в самолете

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Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет.Об этом сообщил премьер-министр Малкольм Тернбулл в воскресенье, 30 июля."Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - цитирует Би Би Си слова главы австралийского правительства.В свете событий во всех аэропортах страны были введены дополнительные меры безопасности.Кроме того, в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых.Предположительно, арестованные были связаны с "исламистским" заговором, заявил комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.