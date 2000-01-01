30.07 15:59 MIGnews.com

Суд вынес приговор Азарии

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Военный суд по апелляциям в Тель-Авиве отклонил апелляцию солдата ЦАХАЛа Эльора Азарии.Так, в воскресенье, 30 июля, суд отклонил доводы защиты, а это означает, что приговор "хевронсокго стрелка" остался в силе.Ранее, Азария был приговорен судом предыдущей инстанции к 18 месяцам тюремного заключения с учетом срока, проведенного под арестом до суда, и к разжалованию в рядовые.Адвокат солдата Йорам Шефтель утверждал, что суд основывался на недостоверных уликах и противоречивых показаниях.Таким образом, Эльор Азария был приговорен к полутора годам тюрьмы за убийство раненого террориста в Хевроне в марте прошлого года.Напомним, что 25 марта 2016 года сержант ЦАХАЛа Элор Азария застрелил 21-летнего террориста Абдель Фаттаха аль-Шарифа, когда тот лежал нейтрализованный на асфальте Хеврона.