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Девочку изнасиловали два раза за одну ночь | Фото: Thinkstock30.07 23:21   MIGnews.com

Девочку изнасиловали два раза за одну ночь

Полиция города Бирмингема арестовала двух мужчин в возрасте 27 и 35 лет по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в районе станции "Уиттон".

После первого изнасилования девочка пыталась остановить проезжающие мимо автомобили в надежде получить помощь. Водитель одного из притормозивших авто вместо того, чтобы помочь, тоже изнасиловал ее.

Представитель Британской транспортной полиции Тони Фицпатрик заявил: " После того, как мы опубликовали записи камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми, произошло значительное продвижение в расследовании". Фрицпатрик также поблагодарил общественность и средства массовой информации за содействие в поисках преступников.
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