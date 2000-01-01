30.07 23:21 MIGnews.com

Девочку изнасиловали два раза за одну ночь

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Полиция города Бирмингема арестовала двух мужчин в возрасте 27 и 35 лет по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в районе станции "Уиттон".После первого изнасилования девочка пыталась остановить проезжающие мимо автомобили в надежде получить помощь. Водитель одного из притормозивших авто вместо того, чтобы помочь, тоже изнасиловал ее.Представитель Британской транспортной полиции Тони Фицпатрик заявил: " После того, как мы опубликовали записи камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми, произошло значительное продвижение в расследовании". Фрицпатрик также поблагодарил общественность и средства массовой информации за содействие в поисках преступников.