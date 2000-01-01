30.07 17:50 MIGnews.com

Названа причина стрельбы в ночном клубе в Германии

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Подозреваемый, который убил двух человек и ранил троих вовремя вечеринки в германском клубе, мог открыть стрельбу из-за ссоры. Об этом сообщили в полиции города Констанце."Расследование причин преступления, которое, возможно, связано со ссорой преступника с окружающими, по-прежнему продолжается", — говорится в заявлении полиции.Напомним, что ночью 30 июля 34-летний мужчина открыл огонь в ночном клубе Grey в городе Констанц, близ швейцарской границы.Жертвами стрельбы стали два человека и еще три получили тяжелые ранения. Сам Нападавший был тяжело ранен полицией и скончался в госпитале.Также местные правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что преступник был выходцем из Ирака.Отмечается, что он жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.