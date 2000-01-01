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Названа причина стрельбы в ночном клубе в Германии 30.07 17:50   MIGnews.com

Названа причина стрельбы в ночном клубе в Германии

Подозреваемый, который убил двух человек и ранил троих вовремя вечеринки в германском клубе, мог открыть стрельбу из-за ссоры. Об этом сообщили в полиции города Констанце.

"Расследование причин преступления, которое, возможно, связано со ссорой преступника с окружающими, по-прежнему продолжается", — говорится в заявлении полиции.

Напомним, что ночью 30 июля 34-летний мужчина открыл огонь в ночном клубе Grey в городе Констанц, близ швейцарской границы.

Жертвами стрельбы стали два человека и еще три получили тяжелые ранения. Сам Нападавший был тяжело ранен полицией и скончался в госпитале.

Также местные правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что преступник был выходцем из Ирака.

Отмечается, что он жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.
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