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Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие | Фото: Thinkstock30.07 19:53   MIGnews.com

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший местных туристов их города Адана на юге Турции, попал в аварию в провинции Кайсери. В результате ДТП пострадали 26 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.

Пострадавшие доставлены в больницы, однако об их состоянии пока ничего неизвестно, передает РИА Новости.
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