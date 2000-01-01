30.07 19:53 MIGnews.com

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Автобус, перевозивший местных туристов их города Адана на юге Турции, попал в аварию в провинции Кайсери. В результате ДТП пострадали 26 человек.Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.Пострадавшие доставлены в больницы, однако об их состоянии пока ничего неизвестно, передает РИА Новости.