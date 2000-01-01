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30.07 21:03   MIGnews.com

На Филиппинах убили мэра, обвиненного в связях с наркомафией

Рейнальдо Пароджиног, мэр филиппинского города Озамис был застрелен во время полицейской облавы. Как известно, президент страны Родриго Дутерте обвинил его в связях с торговцами наркотиками.

Сообщается, что Пароджиног был убит вместе с женой и 10 другими людьми. Правоохранители предъявили ему ордер на арест, однако он оказал сопротивление.
По словам официальных лиц, охранники чиновника открыли огонь по сотрудникам полиции, которые пришли с обыском к нему в дом.

В общей сложности более 7000 человек убиты с тех пор, как Дутерте объявил войну наркоторговле в июле прошлого года.

Сторона Рейнальдо Пароджинога отрицает, что в полицейских кто-либо стрелял.

В перестрелке также был убит брат мэра. Дочь, занимавшая пост вице-мэра города, взята под стражу. Ей предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с наркотиками, сообщает Би Би Си.
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