30.07 21:03 MIGnews.com

На Филиппинах убили мэра, обвиненного в связях с наркомафией

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Рейнальдо Пароджиног, мэр филиппинского города Озамис был застрелен во время полицейской облавы. Как известно, президент страны Родриго Дутерте обвинил его в связях с торговцами наркотиками.Сообщается, что Пароджиног был убит вместе с женой и 10 другими людьми. Правоохранители предъявили ему ордер на арест, однако он оказал сопротивление.По словам официальных лиц, охранники чиновника открыли огонь по сотрудникам полиции, которые пришли с обыском к нему в дом.В общей сложности более 7000 человек убиты с тех пор, как Дутерте объявил войну наркоторговле в июле прошлого года.Сторона Рейнальдо Пароджинога отрицает, что в полицейских кто-либо стрелял.В перестрелке также был убит брат мэра. Дочь, занимавшая пост вице-мэра города, взята под стражу. Ей предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с наркотиками, сообщает Би Би Си.