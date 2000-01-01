30.09 19:01 MIGnews.com

9 израильских беспилотников разбились на Западном берегу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу, 29 сентября, израильский бесплитник Sky Rider потерпел крушения в районе Хеврона. В ходе выполнения военной миссии у разведывательного самолета произошел сбой.Представитель израильской армии заявил, что по факту инцидента начато расследование.Солдаты ЦАХАЛа обнаружили останки БПЛА вблизи Бейт Лехем.Пресс-секретарь заверил, что беспилотник не нес секретной информации, так что утечка данных исключена.В общей сложности 9 израильских БПЛА разбились на территории Иудеи и Самарии и Газы за 2017 год.