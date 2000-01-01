30.09 19:01 MIGnews.com
9 израильских беспилотников разбились на Западном берегу
ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу, 29 сентября, израильский бесплитник Sky Rider потерпел крушения в районе Хеврона. В ходе выполнения военной миссии у разведывательного самолета произошел сбой.
Представитель израильской армии заявил, что по факту инцидента начато расследование.
Солдаты ЦАХАЛа обнаружили останки БПЛА вблизи Бейт Лехем.
Пресс-секретарь заверил, что беспилотник не нес секретной информации, так что утечка данных исключена.
В общей сложности 9 израильских БПЛА разбились на территории Иудеи и Самарии и Газы за 2017 год.
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