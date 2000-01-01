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Фото: МАГАВ30.09 21:50   MIGnews.com

Сотрудники МАГАВа спасли палестинского араба

Сотрудники МАГАВа оказали первую медицинскую помощь палестинскому арабу, который потерял сознание.

Инцидент произошел возле Пещеры Патриархов в Хевроне на прошлой неделе.

В четверг, 28 сентября, солдаты заметили на месте мужчину 30 лет, который находился без сознания. Они немедленно оказали первую помощь и привели в чувство палестинского араба.

Мужчине стало лучше до того, как прибыли медики Красного Полумесяца.

Араб был госпитализирован.

Это не первый случай, когда сотрудники МАГАВа оказывают первую медицинскую помощь палестинским арабам до прибытия скорой помощи.

Прдеставитель пограничной полиции заявил: "Наши сотрудники оказывали помощь и будут делать это и в дальнейшем, независимо от религии, расы или пола жертвы".
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