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30.09 23:31   MIGnews.com

Швеция: столкновения неонацистов с полицией

Демонстрация неонацистов в шведском городе Гётеборге закончилась столкновениями с антифашистами и с полицией.

Группировка "Северное движение сопротивления" (NMR) планировала провести в субботу марш через центр Гетеборга.

По словам представителя полиции, столкновения между полицейскими и вооруженными щитами активистами NMR начались после того, как участники марша попытались отойти от установленного для них маршрута.

Десятки человек были задержаны, в том числе и лидер группировки, сообщает шведская пресса.

Насколько известно, среди задержанных есть и активисты, протестовавшие против демонстрации неонацистов.

На марш в Гетеборг прибыло несколько сот неонацистов, а также протестовавшие против него антифашисты, выстроившиеся вдоль маршрута шествия, сообщает Би Би Си.
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