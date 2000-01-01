30.09 23:31 MIGnews.com

Швеция: столкновения неонацистов с полицией

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Демонстрация неонацистов в шведском городе Гётеборге закончилась столкновениями с антифашистами и с полицией.Группировка "Северное движение сопротивления" (NMR) планировала провести в субботу марш через центр Гетеборга.По словам представителя полиции, столкновения между полицейскими и вооруженными щитами активистами NMR начались после того, как участники марша попытались отойти от установленного для них маршрута.Десятки человек были задержаны, в том числе и лидер группировки, сообщает шведская пресса.Насколько известно, среди задержанных есть и активисты, протестовавшие против демонстрации неонацистов.На марш в Гетеборг прибыло несколько сот неонацистов, а также протестовавшие против него антифашисты, выстроившиеся вдоль маршрута шествия, сообщает Би Би Си.