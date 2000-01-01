30.09 23:31 MIGnews.com
Швеция: столкновения неонацистов с полицией
Демонстрация неонацистов в шведском городе Гётеборге закончилась столкновениями с антифашистами и с полицией.
Группировка "Северное движение сопротивления" (NMR) планировала провести в субботу марш через центр Гетеборга.
По словам представителя полиции, столкновения между полицейскими и вооруженными щитами активистами NMR начались после того, как участники марша попытались отойти от установленного для них маршрута.
Десятки человек были задержаны, в том числе и лидер группировки, сообщает шведская пресса.
Насколько известно, среди задержанных есть и активисты, протестовавшие против демонстрации неонацистов.
На марш в Гетеборг прибыло несколько сот неонацистов, а также протестовавшие против него антифашисты, выстроившиеся вдоль маршрута шествия, сообщает Би Би Си.
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