30.12 10:56 MIGnews.com

Израильтянин погиб в Таиланде

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В результате собственной беспечности во время путешествия в Таиланде погиб турист из Израиля. Как сообщает портал Ynet, 28-летний Радван Сабихи из деревни Кафр-Миср на севере Еврейского государства, скончался днем в пятницу, 29 декабря.По данным издания, несмотря на многочисленные предупреждения и уговоры своих друзей турист спрыгнул со скалы в водопад на острове Самуй. Мужчина ударился головой и скончался на месте. Попытки его реанимировать ни к чему не привели.Члены семьи Сабихи утверждают, что друзья их родственника уведомили их о трагедии.