30.12 12:32 MIGnews.com
Стрельба в кафе Лондона
Лондонская полиция расследует инцидент, произошедший сегодня утром на востоке британской столицы, где неизвестный открыл стрельбу в одном из заведений быстрого питания.
Как сообщают в пресс-службе Скотленд-Ярда, в результате случившегося пострадали два 16-летних подростка. После госпитализации врачи оценивают их состояние как стабильное.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелка.
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