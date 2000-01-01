30.12 12:32 MIGnews.com

Стрельба в кафе Лондона

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Лондонская полиция расследует инцидент, произошедший сегодня утром на востоке британской столицы, где неизвестный открыл стрельбу в одном из заведений быстрого питания.Как сообщают в пресс-службе Скотленд-Ярда, в результате случившегося пострадали два 16-летних подростка. После госпитализации врачи оценивают их состояние как стабильное.В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелка.