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На солдат ЦАХАЛа напал шакал | Фото: Thinkstock30.12 13:09   MIGnews.com

На солдат ЦАХАЛа напал шакал

Утром в субботу на группу израильских солдат, патрулировавших границу с Иорданией, напал шакал. Опасаясь, что животное заражено бешенством, военнослужащие открыли по нему огонь и убили. Труп шакала передали для анализов.

Инцидент произошел вблизи города Бейт-Шеан в Иорданской долине на севере страны.

Глава ветеринарной ассоциации Израиля Ави Царфати утверждает, что в сравнении с декабрем прошлого года заболеваемость бешенством диких животных в Израиле увеличилась в четыре раза, достигнув рекордной отметки в 16 зарегистрированных случаев (и еще неизвестное количество незафиксированных).

По его данным, среди этих животных было 13 шакалов, 2 собаки и 1 теленок. Бешеных животных обнаруживали только на севере страны: в районе Гильбоа, в Иорданской и Изреельской долинах, Мегиддо и Йокнеаме.

В результате двух отдельных случаев предположительно бешеные шакалы атаковали двух израильских граждан. Животных поймать не удалось, поэтому, вероятнее всего, они еще сильнее распространили заразу, утверждает Царфати.

"Столкновения между людьми и дикими животными происходят каждый день, а в зараженных бешенством районах эти столкновения могут привести к катастрофе", - цитирует его Ynet.
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