На солдат ЦАХАЛа напал шакал

Утром в субботу на группу израильских солдат, патрулировавших границу с Иорданией, напал шакал. Опасаясь, что животное заражено бешенством, военнослужащие открыли по нему огонь и убили. Труп шакала передали для анализов.
Инцидент произошел вблизи города Бейт-Шеан в Иорданской долине на севере страны.
Глава ветеринарной ассоциации Израиля Ави Царфати утверждает, что в сравнении с декабрем прошлого года заболеваемость бешенством диких животных в Израиле увеличилась в четыре раза, достигнув рекордной отметки в 16 зарегистрированных случаев (и еще неизвестное количество незафиксированных).
По его данным, среди этих животных было 13 шакалов, 2 собаки и 1 теленок. Бешеных животных обнаруживали только на севере страны: в районе Гильбоа, в Иорданской и Изреельской долинах, Мегиддо и Йокнеаме.
В результате двух отдельных случаев предположительно бешеные шакалы атаковали двух израильских граждан. Животных поймать не удалось, поэтому, вероятнее всего, они еще сильнее распространили заразу, утверждает Царфати.
"Столкновения между людьми и дикими животными происходят каждый день, а в зараженных бешенством районах эти столкновения могут привести к катастрофе", - цитирует его Ynet.