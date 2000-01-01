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Мохаммеда Мурси приговорили к 3 годах тюрьмы 30.12 13:26   MIGnews.com

Мохаммеду Мурси докинули еще 3 года тюрьмы

Уголовный суд Каира приговорил отбывающего нынче тюремное заключение бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны.

Как пишет со ссылкой на египетскую прокуратуру издание "Аль-Юм аль-Саби", в субботу суд принял постановление о трехлетнем тюремном заключении экс-главы государства "по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта".

Как было доказано в ходе следствия, Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в Интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По данному делу проходило еще 18 сторонников Мурси по движению "Братья-мусульмане", которые получили аналогичное наказание.
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