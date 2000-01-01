30.12 14:33 MIGnews.com

Русскоязычная диаспора упрекает Израиль в пренебрежении

Поделиться

Все по теме

Комментарии

"Лимуд" – ведущая организация, объединяющая русскоговорящих евреев по всему миру – вынуждена сократить свою деятельность.Так, в следующем году обычно трехдневная конференция в Нью-Йорке будет сокращена до однодневной. Аналогичная участь ждет мероприятия в Канаде, Израиле и Беларуси, а несколько конференций в более мелких городах Северной Америки, включая Бостон и Монреаль, вообще пришлось отменить.Кроме того, организация пока что откладывает свою конференцию в Западной Европе, которую в прошлом году посетили русскоговорящие евреи из 16 стран мира.Причина банальна – нет денег. И хотя все мероприятия проводятся на волонтерских основаниях, включая знаменитостей, выступающих перед еврейской русскоговорящей молодежью, всех участников и волонтеров необходимо где-то разместить, зал для конференции надо арендовать, а лекторам оплатить проезд, пропитание и проживание.Не спасает ситуацию даже то, что основная часть слушателей платит за участие – 3 млн. долларов (а именно столько ежегодно жертвуют "Лимуду" частные доноры) на все мероприятия не хватает.Основатель организации Хаим Чеслер упрекает в сложившейся картине израильское правительство – обещали поддержать, а денег не видно, да и вообще, мол, русскоязычные евреи для них не в приоритете."Израильское правительство так много говорит о борьбе с антисемитизмом во всем мире и со смешанными браками, но не поддерживает "Лимуд". Мы долгие годы пытаемся привлечь их внимание. Они улыбаются, красиво говорят, но денег от них все нет", - цитирует его The Times of Israel.Чеслер считает, что министр по делам диаспоры Нафтали Беннет не заинтересован в поддержке русскоязычной диаспоры, не являющейся его избирателями.Представитель министра эти обвинения сочли необоснованными."Мы сожалеем, что уважаемая организация "Лимуд" распространяет необоснованные обвинения вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательной работе. Министр Беннет считает моральным обязательством Израиля укреплять и поддерживать связи со всеми еврейскими общинами по всему миру", - заявил представитель Беннета Аарон Кальман.Впрочем, перечислить конкретные программы, предназначенные специально для евреев из русскоязычных стран, он не смог, назвав несколько – "Моментум" и Mosaic United – которые лишь затрагивают в том числе и их.В "Лимуде" только задаются вопросом: почему правительство перечисляет миллионы долларов на "Моментум" - программу по организации поездок в Израиль пожилых еврейских женщин - вместо того, чтобы помочь важнейшей организации для русскоязычных евреев?