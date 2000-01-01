30.12 14:47 MIGnews.com

В Новый год в Берлине будут "безопасные зоны" для женщин

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Чтобы избежать трагического прошлогоднего опыта, когда в Кельне, Гамбурге и многих других городах сотни, если не тысячи женщин были изнасилованы принятыми мигрантами, муниципалитет Берлина решился на неординарный шаг – создать на улице Эберштрассе "безопасную зону" для женщин.Вокруг "территории безопасности" будут работники немецкого Красного Креста с целью помочь женщинам, если тех вновь начнут преследовать, сообщили в полиции. Тем же, кто укрыться от "гостей" не успеет, всегда смогут оказать помощь психологи, которые также будут в этих "зонах".К слову, полиция уже попросила представительниц прекрасного пола обойтись без или с минимумом украшений во время новогодних гуляний.Кроме того, памятуя о прошлогоднем теракте на рождественской ярмарке в немецкой столице, вокруг Бранденбургских ворот будут установлены различные баррикады, включая специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, сообщает Deutsche Welle.Также было решено значительно усилить меры безопасности, поэтому на территорию, отведенную для празднеств, запретили проносить большие сумки и чемоданы и будут проводится проверки и даже обыски транспортных средств.Данную затею уже раскритиковали. Главный аргумент противников этого – такие специальные зоны дискриминируют женщин и не решают проблему сексуального насилия.