30.12 15:25 MIGnews.com

В летевший самолет Wizz Air ударила молния

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Самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся по рейсу Кутаиси-Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии."Самолет уже приближался к Кавале, как в это время в него ударила молния, из-за чего он вынужденно приземлился в аэропорту города Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу обеспечит авиакомпания",- сообщили в субботу РИА Новости в Кутаисском аэропорту.При этом, по данным телекомпании "Рустави 2", пассажиры уже пятый час находятся в Софии и ожидают помощи. Им также не удается связаться с грузинским консульством. По данным ТВ, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.