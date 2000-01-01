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В летевший самолет Wizz Air ударила молния | Фото: Alec Wilson/Flickr30.12 15:25   MIGnews.com

В летевший самолет Wizz Air ударила молния

Самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся по рейсу Кутаиси-Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии.

"Самолет уже приближался к Кавале, как в это время в него ударила молния, из-за чего он вынужденно приземлился в аэропорту города Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу обеспечит авиакомпания",- сообщили в субботу РИА Новости в Кутаисском аэропорту.

При этом, по данным телекомпании "Рустави 2", пассажиры уже пятый час находятся в Софии и ожидают помощи. Им также не удается связаться с грузинским консульством. По данным ТВ, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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