Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Раскрыта новая тактика ИГ | Фото:30.12 18:13   MIGnews.com

Раскрыта новая тактика ИГ

Боевики "Исламского государство", действующие в Ираке, в декабре массово перешли на партизанскую тактику.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

"Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака", — говорится в сообщении.

Так, боевики напали на колонну иракских силовиков в провинции Киркук. Они устроил засаду прямо на дороге и атаковали кортеж. В результате погибло несколько высокопоставленных военных и чиновников.

Отметим, что в декабре этого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над "Исламским государством" в стране. По его словам, контроль над территорией полностью перешел в руки вооруженных сил странных. Он же отмечал, что война с ИГ окончена.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
Трамп поддержал протестующих против правительства в Иране
21:13
В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты
20:39
ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95
20:08
В метро Пекина запустили беспилотные поезда
19:47
На севере Ирака обнаружили крупные запасы оружия
19:12
В США полицейский застрелил мужчину из-за геймеров
18:48
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе
17:44
Иордания: арестованы два брата короля Абдаллы II и его кузен
17:13
Эрдоган: Турция продолжит борьбу за Иерусалим
16:27
В Венесуэле горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод
15:54
Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое
15:25
В летевший самолет Wizz Air ударила молния
14:47
На Новый год в Берлине будут "безопасные зоны" для женщин
14:33
Русскоязычная диаспора упрекает Израиль в пренебрежении
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus