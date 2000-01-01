30.12 18:13 MIGnews.com

Раскрыта новая тактика ИГ

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Боевики "Исламского государство", действующие в Ираке, в декабре массово перешли на партизанскую тактику.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов."Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака", — говорится в сообщении.Так, боевики напали на колонну иракских силовиков в провинции Киркук. Они устроил засаду прямо на дороге и атаковали кортеж. В результате погибло несколько высокопоставленных военных и чиновников.Отметим, что в декабре этого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над "Исламским государством" в стране. По его словам, контроль над территорией полностью перешел в руки вооруженных сил странных. Он же отмечал, что война с ИГ окончена.