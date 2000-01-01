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В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы | Фото:31.12 05:35   MIGnews.com

В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы

Суд Таиланда приговорил местного жителя 34-летнего Пудита Киттитрадилока к 13 725 годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщает "Би-би-си".

Издание отмечает, что аферисту удалось вовлечь в пирамиду около 40 тысяч человек, и собрал с них более 160 миллионов долларов.

Киттитрадилока признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Однако его чистосердечное признание в итоге снизило его срок заключения до 6,6 тысяч лет.

Мошенник вряд ли проведет больше 20 лет в заключении. Таиландские законы предусматривают не более 10 лет тюрьмы по каждой из статей обвинения – Киттитрадилок приговорен по двум.
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