30.12 19:12 MIGnews.com

В США полицейский застрелил мужчину из-за геймеров

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В США полицейский застрелил невиновного 28-летнего мужчину в результате розыгрыша двух любителей компьютерных игр.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает издание The Verge.Издание отмечает, что инцидент произошел в городе Уичита (штат Канзас).По данным издания, сотрудников правоохранительных органов к дому жертвы направил один из пранкеров, сообщивший, что тот якобы убил своего отца и удерживает в заложниках мать, брата и сестру.Прибывшие на место убийства полицейские окружили здание, а когда попытались проникнуть внутрь, дверь им открыл хозяин дома, Эндрю Финч. Увидев правоохранителей, мужчина посмотрел на свой пояс, и один из полицейских решил, что тот собирается выхватить оружие. Офицер незамедлительно выстрелил в Финча.Пострадавший был доставлен в госпиталь, где от полученного ранения скончался.Происшествие стало итогом ссоры двух игроков в Call of Duty. Один из них прислал другому случайный адрес под видом своего, а тот решил разыграть его и вызвал 911 по этому самому адресу.В настоящее время в полиции выясняют, почему сотрудник принял решение открыть огонь на поражение. Полицейские также устанавливают личности организаторов "розыгрыша", в результате которого был убит отец двоих малолетних детей.