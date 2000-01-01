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На севере Ирака обнаружили крупные запасы оружия | Фото:30.12 19:47   MIGnews.com

На севере Ирака обнаружили крупные запасы оружия

Недалеко от города Эль-Хавидж на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения его от террористов ИГ обнаружили крупные запасы оружия и снарядов.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщается на официальном сайте ополчения.

По данным ополчения, бойцы обнаружили это оружие во время операции по розыску боевиков в районах недалеко от Эль-Хавиджи.

"Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук", — заявил представитель ополчения.

На складе оказалось большое количество ракетных снарядов, автоматы и магазины с патронами к ним.

Напомним, 9 декабря премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над ИГ. Финальный этап зачистки от боевиков провели в пустынных районах около границы с Сирией.
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