На севере Ирака обнаружили крупные запасы оружия

Недалеко от города Эль-Хавидж на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения его от террористов ИГ обнаружили крупные запасы оружия и снарядов.
Об этом в субботу, 30 декабря сообщается на официальном сайте ополчения.
По данным ополчения, бойцы обнаружили это оружие во время операции по розыску боевиков в районах недалеко от Эль-Хавиджи.
"Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук", — заявил представитель ополчения.
На складе оказалось большое количество ракетных снарядов, автоматы и магазины с патронами к ним.
Напомним, 9 декабря премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над ИГ. Финальный этап зачистки от боевиков провели в пустынных районах около границы с Сирией.