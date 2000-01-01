30.12 20:39 MIGnews.com

ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95

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Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Австралии, расположенная в городе Дарвин, была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает The Guardian.Эта мера принята на непродолжительное время, пока российские ВВС выполняют учебные маневры. Отмечается, что ракетоносцы не нарушили воздушное пространство Австралии."Это напоминание о том, что Россия рядом и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона. Она будет использовать военный потенциал, чтобы это показать", - отметил эксперт по национальной безопасности Питер Дженнингс.В военном ведомстве Австралии уточнили, что авиабаза ранее в декабре действительно в течение "непродолжительного периода времени находилась в повышенной готовности", чтобы иметь возможность в случае необходимости "отреагировать на изменяющиеся обстоятельства".