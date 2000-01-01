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В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты | Фото:30.12 21:13   MIGnews.com

В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

Правоохранительные органы Египта ликвидировали трех боевиков, готовивших атаки во время новогодних и рождественских праздников и задержали еще 10 человек.

Об этом в субботу, 30 декабря говорится в заявлении Министерства.

Террористы являлись членами экстремистской группировки "Хасм", связанной с запрещенной в Египте исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане". Они были уничтожены в ходе операции на одной из ферм в провинции Гиза.

При обыске в жилище боевиков были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и две готовые для применения самодельные бомбы. В двух других провинциях силовики задержали десять пособников ликвидированных террористов. У них изъяты девять взрывных устройств.

Напомним, накануне террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.
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