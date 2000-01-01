30.12 21:13 MIGnews.com

В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

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Правоохранительные органы Египта ликвидировали трех боевиков, готовивших атаки во время новогодних и рождественских праздников и задержали еще 10 человек.Об этом в субботу, 30 декабря говорится в заявлении Министерства.Террористы являлись членами экстремистской группировки "Хасм", связанной с запрещенной в Египте исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане". Они были уничтожены в ходе операции на одной из ферм в провинции Гиза.При обыске в жилище боевиков были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и две готовые для применения самодельные бомбы. В двух других провинциях силовики задержали десять пособников ликвидированных террористов. У них изъяты девять взрывных устройств.Напомним, накануне террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.