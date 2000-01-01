31.01 10:51 MIGnews.com

Задержаны подозреваемые по делу о нападении на Charlie Hebdo

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во Франции задержаны четыре мужчины в возрасте от 30 до 36 лет, подозреваемых в поставке оружия террористам, которые три года назад совершили нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo и еврейский магазин Hyper-Cacher.Об этом в среду, 31 января сообщает AFP.Задержания прошли 29 и 30 января в департаменте Арденны на северо-востоке Франции, отмечает издания.Следствие устанавливает их роль в оказании помощи терористам, уточняет агентство.Напомним, в результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.После нападения на редакцию Charlie Hebdo Кулибали застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hyper-Cacher, в ходе которого убил еще четырех человек. Позже трое террористов были уничтожены.