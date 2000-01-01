31.01 11:11 MIGnews.com

Умер израильский писатель и поэт Хаим Гури

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В ночь на среду, 31 января, в своем доме в Иерусалиме в возрасте 94 лет скончался израильский поэт, прозаик, журналист и кинорежиссер Хаим Гури.Об этом в среду, 31 января сообщает Arutz Sheva.Отметим, Хаим Гури принадлежит к поколению "Пальмаха".Гури опубликовал более 12 книг поэзии, 10 новелл, сборники репортажей и очерков, а также переводы с французского поэзии, прозы и драматургии. Он был почетным доктором университета имени Бен-Гуриона и Еврейского университета в Иерусалиме, почетным гражданином Тель-Авива и почетным жителем Иерусалима.Он участвовал в Войне за независимость в составе седьмого батальона бригады «Негев», защищал Иерусалим во время Шестидневной войны и был боевым офицером образования в танковой дивизии на Синае в период Войны Судного дня.Хаим Гури лауреат премии имени Соколова 1961 года, литературной премии имени Бялика 1975 года и государственной премии Израиля в области поэзии 1988 года.Несколько лет назад его повесть "Аф ше рацити од кцат йотер" ("Несмотря на то, что хотелось большего") была удостоена премии за лучшее произведение на сионистскую тему. Но Гури отказался от награды, заявив, что книга ее не заслуживает.