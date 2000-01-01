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В Холоне в квартире обнаружено 91 кг марихуаны | Фото:31.01 13:48   MIGnews.com

В Холоне в квартире обнаружено 91 кг марихуаны

Полиция задержала 67-летнего жителя Холона, подозреваемого в том, что он оборудовал в своей квартире лабораторию по производству марихуаны.

Об этом в среду, 31 января сообщает портал Ynet.

Придя 30 января к нему в дом, правоохранители обнаружили там десятки кустов и саженцев марихуаны, а также оборудование для выращивания этого наркотика: вентиляторы, специальные лампы, удобрение и прочее, отмечает издание.

В ходе обыска полицейские изъяли 91 кг марихуаны, уточняет издание.

В пресс-службе полиции сообщают, за несколько месяцев оборот от продажи наркотиков составил несколько сотен тысяч шекелей.

Владелец квартиры задержан на основании разведывательной информации, поступившей в полицию округа Ифтах.

Позднее задержанный предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.
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