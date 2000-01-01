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31.01 15:34   MIGnews.com

В Париже избили 8-летнего мальчика в кипе

В пригороде Парижа избили 8-летнего еврейского мальчика в кипе.

Об этом в среду, 31 января сообщает агентство France Press.

По данным издания, инцидент произошел в Сарселсе, северном пригороде Парижа, получившем название "Маленький Иерусалим" из-за большого еврейского населения.

На ребенка в кипе, идущего из школы, напали двое старших подростков, повалили на землю и збили, уточняет издание.

Министерство внутренних дел Франции в своем официальном заявлении по этому инциденту признало, что мотивом нападения на мальчика из еврейской семьи в одном из пригородов столичного Парижа был антисемитизм.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня 8-летний мальчик подвергся нападению в Сарселсе, потому что на нем была кипа… Каждый раз, когда гражданин подвергается нападению из-за их возраста, их внешности или религии, это нападение на всю страну… И сегодня вся эта страна должна подняться вместе с французскими евреями, чтобы выступить вместе с ними против этих отвратительных нападений", - написал французский лидер.
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