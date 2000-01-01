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скриншот с видео YouTube 31.01 15:37   MIGnews.com

Турецкая авиация частично разрушила древнейший храм в Сирии

В результате авиаударов турецкой авиации в Африне, частично уничтожен 3000-летний храм. Об этом сообщает в Facebook Сирийский центр по мониторингу прав человека.

Сообщается, что этот храм считается единственным в своем роде и одним из древнейших исторических памятников в Сирии. Как отмечают правозащитники, храм Айн-Дара, построенный на террасе, с которого открывается вид на долину Африн, по меньшей мере, был разрушен на 60%.



"Эта атака отражает ненависть и варварство турецкого режима, направленные против (...) прошлого, настоящего и будущего сирийского народа", — говорится в заявлении Департамента древностей и музеев Сирии.

Айн-Дара – сиро-хеттского периода. Эксперты считают, что он был построен в несколько этапов – с 1300 до 740 года нашей эры. Он обрел популярность среди туристов благодаря свои статуям и изображениями огромных львов и сфинксов. Его руины обнаружили случайным образом в 1955 году, увидев огромного базальтового льва.

С 20 января Турция проводит на территории Сирии операцию "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в районе Африн. Однако, как отметил президент Турции, Реджеп Эрдоган , военная операция турецких сил не является оккупацией сирийской территории, а всего лишь антитеррористическая кампания с целью освободить САР от вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). Позднее Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна и дойдут до Идлиба.
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