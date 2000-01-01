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Два самолета чуть не столкнулись над Тель-Авивом 31.01 08:02   MIGnews.com

Два самолета чуть не столкнулись над Тель-Авивом

Вечером 31 января два самолета чуть не столкнулись в небе над побережьем Тель-Авива.

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, два самолета пролетели менее чем в ста метрах друг от друга.

Пилот лайнера FedEx, заходивший на посадку в аэропорту Бен-Гурион, заметил, что навстречу летит небольшой самолет и сделал быстрый маневр, чтобы избежать столкновения.

Небольшой вспомогательный самолет ООН вылетел из аэропорта Сде-Дов в Тель-Авиве в направлении Шарм эш-Шейх. Выйдя на высоту 1500 метров, самолет отклонился от заданного маршрута. Вместо того, чтобы взять курс на севере, в направлении Герцлии, он полетел на юг.

Самолет ООН оказался на пути транспортного лайнера FedEx Boeing-757 летевшего из Европы , в тот момент, когда тот заходил на посадку в международном аэропорту Бен-Гурион .

Самолеты летели навстречу друг другу со скоростью 700 км/ч. Пилот FedEx в последний момент увидел самолет ООН и успел уклониться. Пятью секундами позже самолеты могли бы столкнуться.

Управление гражданской авиации Израиля расследует инцидент и потребовало от ООН разъяснить, почему пилот самолета ООН отклонился от маршрута.
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