США: вертолет упал на жилой дом, есть погибшие

В американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, вертолет Robinson-44 упал на жилой дом.
Об этом в среду, 31 января сообщает Fox News со ссылкой на городскую пожарную охрану.
В результате крушения вертолета три человека погибли, двое получили ранения, отмечает издание.
Пострадавших госпитализировали, уточняет издание.
В вертолете на момент крушения находились четыре человека. Кроме того, участником инцидента стал еще один человек, находившийся на земле. Информация о том, являются ли жертвами крушения пассажиры вертолета, или в их число входит также пострадавший, находившийся в доме, отсутствует.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, в окрестностях Лос-Анджелеса 29 января легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.