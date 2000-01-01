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США: вертолет упал на жилой дом, есть погибшие | Фото:31.01 08:04   MIGnews.com

США: вертолет упал на жилой дом, есть погибшие

В американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, вертолет Robinson-44 упал на жилой дом.

Об этом в среду, 31 января сообщает Fox News со ссылкой на городскую пожарную охрану.

В результате крушения вертолета три человека погибли, двое получили ранения, отмечает издание.

Пострадавших госпитализировали, уточняет издание.

В вертолете на момент крушения находились четыре человека. Кроме того, участником инцидента стал еще один человек, находившийся на земле. Информация о том, являются ли жертвами крушения пассажиры вертолета, или в их число входит также пострадавший, находившийся в доме, отсутствует.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в окрестностях Лос-Анджелеса 29 января легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.
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