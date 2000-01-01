31.01 08:04 MIGnews.com

США: вертолет упал на жилой дом, есть погибшие

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В американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, вертолет Robinson-44 упал на жилой дом.Об этом в среду, 31 января сообщает Fox News со ссылкой на городскую пожарную охрану.В результате крушения вертолета три человека погибли, двое получили ранения, отмечает издание.Пострадавших госпитализировали, уточняет издание.В вертолете на момент крушения находились четыре человека. Кроме того, участником инцидента стал еще один человек, находившийся на земле. Информация о том, являются ли жертвами крушения пассажиры вертолета, или в их число входит также пострадавший, находившийся в доме, отсутствует.Обстоятельства случившегося выясняются.Напомним, в окрестностях Лос-Анджелеса 29 января легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.