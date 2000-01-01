31.07 11:43 MIGnews.com

В Венесуэле в день выборов убили 11 человек

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В день выборов в Конституционную ассамблею, 30 июля, в Венесуэле были убиты 11 человек. Еще пятеро погибли накануне. Об этом сообщил в Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.Среди убитых — трое несовершеннолетних (13, 16 и 17 лет). Также, по словам Ромеро, 96 человек задержали в ходе акций протеста по всей стране.Как передает AFP в Twitter, ссылаясь на представителя Национального избирательного совета, явка граждан на выборы составила 41,5%.В начале июня сообщалось, что свыше 55 тысяч человек зарегистрировались в качестве кандидатов. В мае президент страны Николас Мадуро объявил, что в состав новой ассамблеи войдут 364 члена по территориальному принципу, восемь — от индейских народов. Еще 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества" — крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.По итогам работы ассамблеи глава государства планирует вынести на референдум проект новой конституции.Массовые акции граждан, недовольных правлением социалистов, продолжаются с начала апреля. Венесуэльцы выражают недовольство экономической ситуацией и требуют досрочных выборов.