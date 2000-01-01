31.07 12:55 MIGnews.com

Скончалась известная актриса Жанна Моро

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В Париже скончалась французская актриса Жанна Моро, сообщает Closer.По данным издания, тело артистки обнаружила в ее квартире домработница.Моро было 89 лет. Информацию о смерти Le Soir подтвердил ее агент.Актриса наиболее известна по лентам режиссеров «новой волны» Франсуа Трюффо и Луи Маля, а также кинематографистов Микеланджело Антониони и Луиса Бунюэля.Она сыграла в таких фильмах, как "Ева", "Жюль и Джим", "Ночь", "Дневник горничной" и "Невеста была в черном". Последняя картина с участием Моро, "Талант моих друзей", вышла в 2015 году.Жанна Моро стала лауреатом почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, а также "Золотого льва" Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.