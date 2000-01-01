31.07 15:57 MIGnews.com

Красный Крест: дайте заключенным ХАМАСа видеться с семьями

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Международный комитет Красного Креста (МККК) требует от министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана, чтобы он восстановил право на посещение террористов ХАМАСа, отбывающими заключение в израильских тюрьмах. Как считают в Красном Кресте, данная мера нарушает Женевскую конвенцию.Напомним, что Израиль запретил членам семей посещать заключенных боевиков ХАМАСа в рамках давления на террористическую организацию с целью возвращения тел погибших во время "Нерушимой Скалы" и с тех пор удерживаемых в Газе израильских лейтенанта Адара Голдина и сержанта Орона Шауля.В ответ на это глава МККК на Ближнем Востоке Жак де Майо потребовал от Эрдана немедленно восстановить право на семейные визиты и призвал обеспечить обращение с палестинскими заключенными наравне с остальными и "без дискриминации по их политическим взглядам".В интервью "Исраэль Хайом" отец Голдина, Симха, назвал это "демонстрацией лицемерия и бесчеловечности" Красного Креста."В своем письме они пишут, что, хоть в Газе находятся в заложниках мертвые солдаты, но заключенным из ХАМАСа, все равно, должны быть обеспечены улучшенные условия в соответствии с любыми конвенциями", - сказал он, добавив, что на фоне этого факта запрет на посещение боевиков ХАМАСа достаточно мягкая мера.Впрочем, министерство общественной безопасности отклонило требование МККК."Странно, что Красный Крест так обеспокоен членами террористической организации, но не прилагает усилий, чтобы гарантировать исполнение ХАМАСом такого основного положения Женевской конвенции, как предоставление информации о наших пленных солдатах и гражданских лицах", - заявили представители ведомства "Исраэль Хайом".