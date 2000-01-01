31.07 16:35 MIGnews.com

Автор кодекса солдат ЦАХАЛа: приговор Азарии слишком мягок

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18 месяцев тюрьмы является слишком щадящим наказанием за непредумышленное убийство арабского террориста, считает израильский философ и лингвист, профессор Тель-Авивского университета Аса Кашер, который в 1994 году стал основным автором этического кодекса Армии обороны Израиля "Руах ЦАХАЛ — арахим у-клалей иесод".Как он заявил в сегодняшнем интервью для радио Коль Исраэль, данный приговор может возыметь ужасный эффект на доктрину "чистоты оружия" в израильской армии."Мне не нравится данное наказание. Оно слишком мягкое. Согласно теоретической структуре закона, наказание за непредумышленное убийство может доходить до 20 лет. Все осталось на самом низком уровне наказания. Это апологетическое отношение наносит ущерб этическому кодексу и ценностям человеческой жизни и чистоты оружия. Оно представляет собой ужасный посыл", - сказал автор этического кодекса "самой моральной армии в мире".Вдобавок ко всему, Кашер напомнил о том факте, что сержант ЦАХАЛа Эльор Азария является военным медиком и, в первую очередь, должен был оказать помощь обезоруженному террористу в Хевроне, а не убивать его."Усугубляет все еще и то, что он медик и по правилам должен был помочь этому человеку, даже если он был презренным террористом", - резюмировал