31.07 17:05 MIGnews.com

Британия отказалась судить Тони Блэра за вторжение в Ирак

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Против бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра не станут заводить уголовное дело за вторжение британской армии в Ирак в 2003 году. Как пишет Independent, такое решение 31 июля издал Высокий суд Лондона.Обвинения против бывшего главы британского правительства подал экс-глава Генштаба иракской армии Абдул-Вахид Шаннан ар-Рибат. Кроме Блэра он хотел также обвинить в нападении на свою страну бывшего главу министерства иностранных дел Объединенного Королевства Джека Стро и экс-генпрокурора лорда Питера Голдсмита.Отставной генерал обвинил Блэра в совершении "преступления агрессии", то есть свержении Саддама Хусейна силами британской и американской армий.Ар-Рибат очевидно не знал, что от уголовного преследования за вторжение Королевских вооруженных сил в Ирак у Тони Блэра есть иммунитет. Еще в прошлом году британский суд запретил преследовать экс-премьера на основании доклада независимой комиссии под руководством Джона Чилкота, который признал решение ввести войска в Ирак неверным. В противном же случае придется рассекретить ряд документов, охраняемых законом о гостайне.На основании этого Высокий суд Лондона отказал ар-Рибату, заявив, что у дела нет "никаких перспектив".Сам Блэр в свое время заявлял о готовности ответственность за любые ошибки, без каких-либо исключений или оправданий. Напомним, что британское правительство лейборист Блэр возглавлял с 1997 по 2007 год.