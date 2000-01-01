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Sunday Times уволила автора антисемитской статьи о Би-би-си | Фото: Howard Lake/Flickr31.07 18:45   MIGnews.com

Sunday Times уволила автора антисемитской статьи о Би-би-си

Колумнист одной из самых популярных в Британии газет Sunday Times Кевин Майерс лишился работы за свою заметку о Британской вещательной корпорации, которую осудили как позорную, антисемитскую и женоненавистническую.

В статье "Простите, девушки - равную оплату нужно заслужить", опубликованной в ирландской версии газеты 30 июля, автор рассуждает на тему гендерного неравенства в "Би-би-си" и неравенстве в окладах ее звезд в частности. Притом, что 2/3 от самых высокооплачиваемых работников корпорации (получающие свыше 150 тысяч фунтов в год) мужчины, высокие зарплаты платят также и ведущим Клаудии Уинклман и Ванессе Фелц. Майерс нашел этому, на его взгляд, простейшее объяснение – обе женщины являются еврейками.

Sunday Times уволила автора антисемитской статьи о Би-би-си

"Тем лучше для них. Евреи редко бывают замечены за тем, что стремятся продать свой талант по самой низкой цене", - прокомментировал он этот факт.

Кроме того, журналист допустил то, что мужчины-ведущие зарабатывают больше, потому что они "усерднее работают, не так часто болеют и редко беременеют".

Британская правозащитная организация "Кампания против антисемитизма" пожаловалась на Sunday Times Ireland в организацию журналистских стандартов Ipso, после чего заметка была удалена с сайта издания, а редакции – ирландская и основная – принесли читателям свои извинения.

В частности редактор Sunday Times Мартин Ивенс сказал, что подобные высказывания неприемлемы и их нельзя было публиковать, а сам Кевин Майерс больше не будет печататься в этой газете.

Стоит отметить, что Майерс уже не впервые уличен в антисемитизме. Так, в 2009 году в ирландской версии Independent была опубликована его статья, в которой он отрицал факт Холокоста, которая также была удалена с сайта после гневной критики в редакцию.
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