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Вот так улов: Рыбак выловил в Ярконе артиллерийскую мину 31.07 19:56   MIGnews.com

Вот так улов: Рыбак выловил в Ярконе артиллерийскую мину

Сотрудники саперного подразделения израильской полиции уничтожили артиллерийскую мину, которая ранее была обнаружена в реке Яркон рыбачившим там израильтянином.

Согласно опубликованному сегодня правоохранителями заявлению, мужчина ловил рыбу в притоке Яркона между Кфар-Сабой и Петах-Тиквой, когда буквально на крючке достал из воды минометный снаряд. Рыбак вернул взрывоопасный предмет в воду и обратился в полицию, сотрудники которой прибыли на место событий и охраняли мину до приезда саперов, которые уничтожили снаряд на следующий день.



В заявлении полиции ничего не говорится о том, откуда опасный предмет мог оказаться в Ярконе.
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