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Тверия. Учитель младшей школы заставлял учениц себя трогать 31.07 21:21   MIGnews.com

Тверия. Учитель младшей школы заставлял учениц себя трогать

Учителю начальной религиозной школы для девочек из Тверии предъявили обвинения в сексуальном нападении на своих юных учениц.

Согласно объявленному сегодня обвинению окружного суда Назарета, в начале этого года 27-летний Меир Зейнвирт предположительно совершил серию сексуальных преступлений в отношении двух своих маленьких учениц.

Как заявили в суде, Зейнвирт заставлял девочек оставаться после уроков или приходить в его кабинет, где он касался их "ненадлежащим образом" или заставил их касаться его "ненадлежащим образом".

На суде не раскрыли возраст жертв, упоминая их лишь как несовершеннолетних девушек в возрасте до 16 лет.

"Подсудимый воспользовался их юным возрастом, своим статусом учителя и доверием, которое к нему испытывали ученицы, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания. Подсудимый совершил непристойные действия в отношении несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в целях сексуальной деградации, собственного возбуждения и сексуального удовлетворения без их согласия", - гласит обвинительное заключение суда.
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