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Официальный сайт Минобороны РФ 31.07 07:51   MIGnews.com

В Сирии погиб стрингер, сотрудничавший с RT

В Сирии во время ракетного удара со стороны террористов погиб стрингер телеканала RT 22-летний Халид аль-Хатыб.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала гибель журналиста очень горестным событием.

"Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках... Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", - заявила Симоньян.

Халид аль-Хатыб погиб, когда освещал операцию сирийской армии на востоке провинции Хомс. Молодой человек получил смертельное ранение во время обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) позиций правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Также при обстреле был ранен оператор Муутаз Якуб, сотрудничающий с RT. Его доставили в больницу с легкими ранениями, сообщает телеканал.
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