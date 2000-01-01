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youtube 31.12 10:49   MIGnews.com

Иран обвинил "иностранных агентов" в смерти демонстрантов

Правительство Тегерана заявило, что в смерти демонстрантов виновны "иностранные агенты", а не сотрудники полиции.

Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хабиболла Ходжастехпур.

"Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков — ред.) и иностранных агентов в этом столкновении", — цитирует агентство Reuters слова иранского чиновника.

Напомним, что в Иране продолжаются массовые протесты против безработицы, роста стоимости жизни, и, в некоторых случаях - против власти аятолл.

В ходе столкновений были убиты шесть человек.
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