31.12 12:12 MIGnews.com
Крушение самолета в Австралии, есть погибшие
Шесть человек погибли в результате крушения самолета на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром, 31 декабря. Отмечается, что одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери.
Все находившиеся на борту включая пилота погибли.
На месте происшествия обнаружены тела трех человек и обломки самолета.
Специалисты бюро безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
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