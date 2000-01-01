31.12 12:12 MIGnews.com

Крушение самолета в Австралии, есть погибшие

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Шесть человек погибли в результате крушения самолета на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром, 31 декабря. Отмечается, что одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери.Все находившиеся на борту включая пилота погибли.На месте происшествия обнаружены тела трех человек и обломки самолета.Специалисты бюро безопасности на транспорте начали расследование инцидента.