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youtube 31.12 12:12   MIGnews.com

Крушение самолета в Австралии, есть погибшие

Шесть человек погибли в результате крушения самолета на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром, 31 декабря. Отмечается, что одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери.

Все находившиеся на борту включая пилота погибли.

На месте происшествия обнаружены тела трех человек и обломки самолета.

Специалисты бюро безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
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