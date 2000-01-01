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ДТП в Кении: погибли более 30 человек | Фото:31.12 13:08   MIGnews.com

ДТП в Кении: погибли более 30 человек

В результате аварии в районе города Накуру в центральной части Кении погибли 30 человек, еще 16 получили травмы.

Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает Daily Nation.

ДТП произошло, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру, отмечает издание.

В пресс-службе полиции уточняют, что автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.



На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм.

Пострадали еще по меньшей мере 22 человека, все они были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента.



По сообщениям местных СМИ, шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью. Так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.
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