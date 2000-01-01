31.12 13:08 MIGnews.com

ДТП в Кении: погибли более 30 человек

At least 27 dead, 17 hurt as Nairobi-bound bus collides with truck at Migaa near Salgaa, Rift Valley Traffic Enforcement Officer Zero Arome says. https://t.co/OT4Au66lai pic.twitter.com/D38S5B7qTE — NationBreakingNews (@NationBreaking) 31 декабря 2017 г.

At least 27 dead in Migaa bus crash https://t.co/SJywAixuKo — Daily Nation (@dailynation) 31 декабря 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате аварии в районе города Накуру в центральной части Кении погибли 30 человек, еще 16 получили травмы.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает Daily Nation.ДТП произошло, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру, отмечает издание.В пресс-службе полиции уточняют, что автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм.Пострадали еще по меньшей мере 22 человека, все они были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента.По сообщениям местных СМИ, шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью. Так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.