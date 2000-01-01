31.12 13:38 MIGnews.com

В Турции предотвратили теракты на Новый год в Стамбуле

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В Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" были арестованы по меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает агентство Anadolu.По данным агентства, подразделение полиции по борьбе с терроризмом провело рейды в трех районах Стамбула. Задержанные, предположительно, связаны с лидерами ИГ в Сирии и Ираке.В пресс-службе полиции отмечают, что подозреваемые планировали нападения во время празднования Нового года в городе.Ранее турецкая полиция задержала 120 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".Напомним, в Стамбуле в минувшую новогоднюю ночь террорист расстрелял из автоматов Калашникова людей, которые находились в ночном клубе Reina. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы.