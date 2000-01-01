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В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек | Фото:31.12 14:13   MIGnews.com

В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек

Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения.

Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.

До этого поступала информация о 10 погибших, однако местные власти уточнили, что жертв больше.

"Террористы и их сторонники не могут достичь своих целей, убивая невинных людей и вызывая насилие", - говорится в заявлении властей.

Отметим, взрыв произошел во время церемонии похорон бывшего губернатора провинции Хаска Мина.
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