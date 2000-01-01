31.12 14:13 MIGnews.com

В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек

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Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.До этого поступала информация о 10 погибших, однако местные власти уточнили, что жертв больше."Террористы и их сторонники не могут достичь своих целей, убивая невинных людей и вызывая насилие", - говорится в заявлении властей.Отметим, взрыв произошел во время церемонии похорон бывшего губернатора провинции Хаска Мина.