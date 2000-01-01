01.01 11:38 MIGnews.com

В США начался ледовый период Ниагарского водопада

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Американцы получили под Новый год необычную аттракцию: они едут смотреть на замерзший Ниагарский водопад.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает The Buffalo News.На самом деле замерзают не водные потоки Ниагары, а только брызги, которые потом оседают на поручнях и камнях. И это не первый раз, когда водопад не устоял перед холодами: Ниагара уже замерзала в 1848 и 1912 годах.Сейчас температура упала до - 11 градусов. И уходить с территории США холодный циклон не спешит. Эксперт Национальной метеорологической службы Джон Хичкок заверяет: десятиградусные морозы продержатся еще неделю.В Массачусетсе столбик термометра опустился до -13 °C, что стало абсолютным рекордом с 1903 года.В Дулуте, штат Миннесота, местные жители жалуются, что по их ощущению температура упала ниже 44 градусов По Цельсию."Это настолько холодно, что люди не могут даже выгулять собаку, не рискуя получить обморожение", – отметила метеоролог Дженнифер Вэриан.