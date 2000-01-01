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В США начался ледовый период Ниагарского водопада | Фото:01.01 11:38   MIGnews.com

В США начался ледовый период Ниагарского водопада

Американцы получили под Новый год необычную аттракцию: они едут смотреть на замерзший Ниагарский водопад.

Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает The Buffalo News.

На самом деле замерзают не водные потоки Ниагары, а только брызги, которые потом оседают на поручнях и камнях. И это не первый раз, когда водопад не устоял перед холодами: Ниагара уже замерзала в 1848 и 1912 годах.

Сейчас температура упала до - 11 градусов. И уходить с территории США холодный циклон не спешит. Эксперт Национальной метеорологической службы Джон Хичкок заверяет: десятиградусные морозы продержатся еще неделю.

В Массачусетсе столбик термометра опустился до -13 °C, что стало абсолютным рекордом с 1903 года.

В Дулуте, штат Миннесота, местные жители жалуются, что по их ощущению температура упала ниже 44 градусов По Цельсию.

"Это настолько холодно, что люди не могут даже выгулять собаку, не рискуя получить обморожение", – отметила метеоролог Дженнифер Вэриан.
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