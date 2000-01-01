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В Иране в ходе протестов погибли два человека | Фото:31.12 16:11   MIGnews.com

В Иране в ходе протестов погибли два человека

В ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.

Об этом сообщило в воскресенье, 31 декабря, агентство Associated Press со ссылкой на местное агентство Mehr.

Об их гибели, не уточняя причины случившегося, заявил представитель властей провинции Лорестан.

В соцсетях распространяются сообщения о том, что они были застрелены полицией, передает Reuters. На государственном телевидении ответственность за гибель людей, как сообщается, возложили на "иностранных агентов".

Напомним, массовые протесты начались в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Они, как сообщают иранские СМИ, направлены против экономической политики Тегерана и высокой стоимости жизни.
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