31.12 16:11 MIGnews.com

В Иране в ходе протестов погибли два человека

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В ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.Об этом сообщило в воскресенье, 31 декабря, агентство Associated Press со ссылкой на местное агентство Mehr.Об их гибели, не уточняя причины случившегося, заявил представитель властей провинции Лорестан.В соцсетях распространяются сообщения о том, что они были застрелены полицией, передает Reuters. На государственном телевидении ответственность за гибель людей, как сообщается, возложили на "иностранных агентов".Напомним, массовые протесты начались в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Они, как сообщают иранские СМИ, направлены против экономической политики Тегерана и высокой стоимости жизни.