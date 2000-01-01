31.12 20:46 MIGnews.com

В Мексике от холода погибли 13 человек

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Низкие температуры, регистрируемые на значительной части Мексики, привели к гибели в общей сложности 13 человек.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает министерство здравоохранения страны, передает новостной портал Excelsior.В ведомстве отмечают, пять смертей были вызваны переохлаждением, еще в восьми случаях люди погибли от отравления угарным газом при попытке согреть свои жилища.В штате Дуранго зафиксированы четыре таких случая, в Коауиле и Чиуауа – по два, по одному человеку погибли в Пуэбле, Соноре, Идальго, Морелосе и Гуанахуато.Издание отмечает, что также по всей стране отмечены 190 случаев отравлений продуктами горения без летальных исходов.В течение нескольких недель на значительной территории Мексики отмечаются холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля. При отсутствии центрального отопления такие температуры весьма чувствительны для населения. В ближайшие дни температуры 0-5 градусов Цельсия ожидаются в штатах Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас, Агуаскальентес, Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Керетаро, Тласкала, Веракрус, Оахака и городе Мехико.